Страшный тайфун разрушает Китай: опубликованы видео и фото

На страну обрушился мощнейший за последние 50 лет ураган "Хато", от которого пострадали тысячи людей

В китайских провинциях Гуандун и Фуцзянь в Гуанси-Чжуанском автономном районе разбушевался мощный тайфун, который уже разрушил более 300 домов, сообщает "Синьхуа".

Сообщается, что от тайфуна в провинции Гуандун пострадали 166 тысяч человек, в том числе восемь человек погибли. Кроме того, ураганный ветер там разрушил более 300 домов, пострадало свыше 34 тыс. га сельхозугодий.

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В Гуанси-Чжуанском автономном районе 1,9 тысячи человек пострадали и около 400 человек были эвакуированы, повреждено свыше 300 га сельхозугодий.

Напомним, на днях этот же тайфун прошелся по Гогконгу, парализовав жизнь в мегаполисе.