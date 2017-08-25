Страшный тайфун разрушает Китай: опубликованы видео и фото
На страну обрушился мощнейший за последние 50 лет ураган "Хато", от которого пострадали тысячи людей
В китайских провинциях Гуандун и Фуцзянь в Гуанси-Чжуанском автономном районе разбушевался мощный тайфун, который уже разрушил более 300 домов, сообщает "Синьхуа".
Сообщается, что от тайфуна в провинции Гуандун пострадали 166 тысяч человек, в том числе восемь человек погибли. Кроме того, ураганный ветер там разрушил более 300 домов, пострадало свыше 34 тыс. га сельхозугодий.
В Гуанси-Чжуанском автономном районе 1,9 тысячи человек пострадали и около 400 человек были эвакуированы, повреждено свыше 300 га сельхозугодий.
На Китай обрушился тайфун "Хато". Его жертвами стали уже 12 человек:https://t.co/VVKuzdE8At pic.twitter.com/lZXM4QB7Oi— Коммерсантъ (@kommersant) 24 августа 2017 г.
Напомним, на днях этот же тайфун прошелся по Гогконгу, парализовав жизнь в мегаполисе.
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