Тайфун Хато: огромная волна сбила репортера в прямом эфире

Огромная волна не позволила съемочной группе китайского телеканала закончить прямое включение. Корреспондент и оператор оказались сбиты с ног и залиты водой. Не смотря на то, что журналист не успел произнести в эфире не единого слова, зрители получили полное представление о силе разгулявшейся стихии.



Напомним, что тихоокеанский тайфун "Хато" обрушился на Гонконг, парализовав жизнь в мегаполисе.



Уровень штормовой опасности в Гонконге впервые за пять лет повысили до наивысшего 10-го. Из-за непогоды закрыты все школы, госучреждения, банки и офисы. Приостановлены разгрузочные работы в порту, паромное и автобусное сообщение.