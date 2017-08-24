Тайфун Хато: огромная волна сбила репортера в прямом эфире

Сегодня, 02:15

Съемочная группа опрометчиво решила устроить прямое включение с набережной


Огромная волна не позволила съемочной группе китайского телеканала закончить прямое включение. Корреспондент и оператор оказались сбиты с ног и залиты водой. Не смотря на то, что журналист не успел произнести в эфире не единого слова, зрители получили полное представление о силе разгулявшейся стихии.

Напомним, что тихоокеанский тайфун "Хато" обрушился на Гонконг, парализовав жизнь в мегаполисе.

Уровень штормовой опасности в Гонконге впервые за пять лет повысили до наивысшего 10-го. Из-за непогоды закрыты все школы, госучреждения, банки и офисы. Приостановлены разгрузочные работы в порту, паромное и автобусное сообщение.
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