Теракт в мечети в Кабуле: число жертв выросло

Министерство здравоохранения Афганистана заявило о более чем 20 жертвах нападения на мечеть в Кабуле. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на местное издание.

"Министерство здравоохранения сообщило, что более 20 человек были убиты и более 35 человек получили ранения в результате нападения на мечеть", – говорится в сообщении.

По словам чиновников, террорист-смертник взорвался у ворот шиитской мечети в столице Афганистана. В то же время другие боевики штурмовали здание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В столице Афганистана боевики напали на мечеть, есть жертвы

Ответственность за нападение пока не взяла ни одна террористическая организация. Очевидцы заявляют, что нападавшие бросали гранаты. Позже также были слышны взрывы, но их источник пока неясен.

"Сначала террорист-смертник открыл огонь и убил двух охранников у входа в мечеть, а затем они вошли внутрь. Некоторые люди успели выбежать из мечети, в том числе и женщины, но четверо нападавших смогли войти в мечеть", – заявил один из очевидцев.