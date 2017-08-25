Теракт в мечети в Кабуле: число жертв выросло

Сегодня, 19:21

Террорист-смертник взорвался у ворот шиитской мечети в столице Афганистана

Фото: AFP
Фото: AFP

Министерство здравоохранения Афганистана заявило о более чем 20 жертвах нападения на мечеть в Кабуле. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на местное издание.

"Министерство здравоохранения сообщило, что более 20 человек были убиты и более 35 человек получили ранения в результате нападения на мечеть", – говорится в сообщении.

По словам чиновников, террорист-смертник взорвался у ворот шиитской мечети в столице Афганистана. В то же время другие боевики штурмовали здание.

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Ответственность за нападение пока не взяла ни одна террористическая организация. Очевидцы заявляют, что нападавшие бросали гранаты. Позже также были слышны взрывы, но их источник пока неясен.

"Сначала террорист-смертник открыл огонь и убил двух охранников у входа в мечеть, а затем они вошли внутрь. Некоторые люди успели выбежать из мечети, в том числе и женщины, но четверо нападавших смогли войти в мечеть", – заявил один из очевидцев.
Афганистан, теракт, взрыв, мечеть, кабул
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