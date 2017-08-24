Трюдо напомнил о важности соблюдения прав человека и уязвимости свободы

Сегодня, 01:53

По словам канадского премьера, советский и нацистский режимы совершали неслыханные зверства

Джастин Трюдо. Фото: AFP
Джастин Трюдо. Фото: AFP

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа заявил, что советский и нацистский режимы совершали массовые преступления и пренебрегали правами человека, передает Укринформ. 

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"В течение следующих лет после заключения пакта советский и нацистский режимы осуществили наступление на национальные и личные свободы по всей Европе. Они лишили миллионы людей жизни и средств к существованию и подвергли несметное количество мужчин, женщин и детей неслыханным зверствам", − отметил канадский премьер. 

Трюдо добавил, что многие жертвы "кровавых режимов" должны были оставлять свои дома в поисках убежища.

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"Истории их жизней подчеркивают важность универсальных прав человека и напоминают нам об уязвимости свободы", − подчеркнул он и призвал отстаивать права человека, принципы демократии и справедливости. 

Напомним, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма ежегодно отмечается 23 августа в день подписания договора о ненападении между Германией и СССР, который разделил Европу на сферы влияния.
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