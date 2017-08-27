У входа в Босфор разломился пополам сухогруз, возивший сырье в оккупированный Крым

Сегодня, 20:47

В настоящее время кормовая часть судна находится у турецкого побережья

 

У входа в Босфор разломился пополам сухогруз, возивший сырье в оккупированный Крым, фото denizhaber.com.tr
У входа в Босфор разломился пополам сухогруз, возивший сырье в оккупированный Крым, фото denizhaber.com.tr

В ночь с 26 на 27 августа 2017 года у входа в пролив Босфор разломился пополам сухогруз LEONARDO, неоднократно перевозивший ильменит для завода "Титан" в оккупированном Крыму через керченский порт Камыш-Бурун. Об этом сообщает BlackSeaNews.

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Судно шло в балласте (без груза) из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла – после того, как 8 августа 2017 доставило очередной груз 3000 тонн ильменитовой руды из турецкого порта Самсун в порт Камыш-Бурун. В настоящее время кормовая часть судна находится у турецкого побережья – доставлена туда турецкими спасателями на буксире.

Старый 42-летний сухогруз советской постройки (тип Сормовский) в 2011 году был продан Укрречфлотом турецкому владельцу. С августа 2015 года – фигурант сирийского черного списка США, с конца 2016 – крымского черного списка "Майдана иностранных дел".

Ранее сообщалось, что в Бразилии затонула лодка с пассажирами.
видео, Крым, сухогруз, судно, босфор
Источник:

УНИАН

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