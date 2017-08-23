В Афганистане подорвался террорист-смертник: много жертв

Сегодня, 11:10

Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"

Фото: AFP
Фото: AFP

Около 30 человек погибли и пострадали при подрыве террориста-смертника на юге Афганистана, передает агентство Синьхуа со ссылкой на чиновника в местной администрации.

Известно, что среди жертв сотрудники службы безопасности и гражданские лица.

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Террорист-смертник осуществил подрыв автомобиля у здания полицейского управления. Инцидент произошел в административном центре провинции Гильменд — городе Лашкаргах. Целью взрыва был военный конвой.

Как сообщил телеканал Tolo News, ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Ранее сообщалось, что в Кабуле произошел теракт, погибли 35 человек.
Афганистан, террорист, теракт, талибан
Источник:

РИА Новости

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