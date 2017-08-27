В Афганистане взорвался заминированный автомобиль, более 10 человек погибли
Среди погибших есть гражданские и солдаты армии Афганистана
В южной провинции Гильменд в Афганистане сегодня взорвался заминированный автомобиль, в результате чего около 13 человек погибли, еще 18 получили ранения, передает Reuters.
По словам представителя губернатора Гильменда, взрыв произошел на рынке в районе Нава, в центре провинции. Среди погибших есть гражданские и солдаты армии Афганистана.
Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна террористическая организация.
Как сообщалось ранее, в Афганистане боевики устроили взрыв и напали на мечеть, в результате пострадали 50 человек.
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