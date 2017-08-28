В Багдаде прогремел сильный взрыв

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала

Мощный взрыв прогремел на востоке Багдада, сообщил телеканал "Скай-ньюс Арабия".

В квартале Мадинат-эс-Садр, населенном преимущественно шиитами, по предварительным данным, взлетел на воздух заминированный автомобиль.

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О жертвах и пострадавших информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в центре Багдада произошел мощный взрыв, в результате погибли по меньшей мере десять человек, еще 22 получили ранения.