В Багдаде прогремел сильный взрыв
Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала
Мощный взрыв прогремел на востоке Багдада, сообщил телеканал "Скай-ньюс Арабия".
В квартале Мадинат-эс-Садр, населенном преимущественно шиитами, по предварительным данным, взлетел на воздух заминированный автомобиль.
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О жертвах и пострадавших информации пока нет.
Ранее сообщалось, что в центре Багдада произошел мощный взрыв, в результате погибли по меньшей мере десять человек, еще 22 получили ранения.
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