У Лукашенко отреагировали на решение США не выдавать белорусам визы в России

Беларусь надеется на расширение работы посольства США в Минске для выдачи виз белорусам без выезда в соседние страны. Об этом говорится на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик заявил, что Минск с сожалением воспринял сообщение о том, что посольство США в России прекратило прием документов на оформление виз для граждан Беларуси.

"Надеемся, что, приняв сегодняшнее решение, американская сторона найдет возможность расширить работу консульского отдела своего посольства в Минске. Уверены, что предоставление гражданам Беларуси возможности оформлять визы в США без выезда в сопредельные страны содействовало бы расширению межличностных контактов, а также развитию сотрудничества между нашими странами", – сказал он.

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Также Мирончик назвал прискорбным, что отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами продолжают осложняться и это уже негативно сказывается непосредственно на простых белорусах.

"Руководствуясь, в первую очередь, интересами Беларуси и ее граждан, выражаем надежду на скорейшую нормализацию российско-американских отношений, которая, мы уверены, позитивно отразилась бы на ситуации в мире в целом", – добавил пресс-секретарь МИД Беларуси.

21 августа посольство США в России объявило, что с 23 августа 2017 года приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. С 1 сентября собеседования будут проводиться только в посольстве в Москве.

Также стало известно, что посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге прекращают прием заявлений на получение виз от граждан Беларуси.