В Беларуси задержали политического оппонента Лукашенко

Одного из экс-кандидатов на пост президента Николая Статкевича задержали в Беларуси. Об этом сообщила жена политика, передает "Радио Свобода".

Николая Статкевича обвинили в участии в несанкционированной акции, которая состоялась 3 июля в Минске. На митинг вышли более 200 человек, которые выразили свое недовольство в отношении военных учений с Россией "Запад-2017". Согласно информации правоохранителей, Николай Статкевич призвал белорусов в начале сентября выйти с протестами на улицу.

Известно, что экс-кандидата в президенты задержали на 5 дней. Жена Статкевича опасается, что срок ареста могут продлить на неопределенное время, поскольку в начале августа судьи вынесли приговор по "заочному аресту" мужа на 15 дней.

Напомним, что Николай Статкевич баллотировался на пост президента в 2010 году. После объявления результатов выборов политик обвинил действующую власть в фальсификациях. Как следствие, Николай Статкевич был задержан и отсидел за решеткой 5 лет.