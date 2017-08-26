В Беларуси задержали политического оппонента Лукашенко

Сегодня, 20:34

Николая Статкевича обвинили в участии в несанкционированной акции

В Беларуси задержали оппозиционера. Фото из открытых источников
В Беларуси задержали оппозиционера. Фото из открытых источников

Одного из экс-кандидатов на пост президента Николая Статкевича задержали в Беларуси. Об этом сообщила жена политика, передает "Радио Свобода".

Николая Статкевича обвинили в участии в несанкционированной акции, которая состоялась 3 июля в Минске. На митинг вышли более 200 человек, которые выразили свое недовольство в отношении военных учений с Россией "Запад-2017". Согласно информации правоохранителей, Николай Статкевич призвал белорусов в начале сентября выйти с протестами на улицу.

Известно, что экс-кандидата в президенты задержали на 5 дней. Жена Статкевича опасается, что срок ареста могут продлить на неопределенное время, поскольку в начале августа судьи вынесли приговор по "заочному аресту" мужа на 15 дней.

Напомним, что Николай Статкевич баллотировался на пост президента в 2010 году. После объявления результатов выборов политик обвинил действующую власть в фальсификациях. Как следствие, Николай Статкевич был задержан и отсидел за решеткой 5 лет.
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