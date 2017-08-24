В Бразилии затонуло второе пассажирское судно за сутки

Судно перевернулось через полчаса после отправления, погибли три человека

В результате крушения пассажирского судна на северо-востоке Бразилии погибли три человека, всего же на борту находилось 130 человек.

21 человеку удалось спастись, остальных ищут.

Судно перевернулось через полчаса после отправления и затонуло в заливе Тодус-ус-Сантрос около 6:30 утра по местному времени. Движение пассажирских паромов на месте ЧП приостановили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Персидском заливе столкнулись два судна: много жертв

Накануне пассажирский речной паром перевернулся на севере Бразилии, попав в сильный шторм. Из 70 человек, находившихся на борту, спаслись, по уточненным данным, 23 человека.

Тела десяти человек нашли спасатели, более 30 считаются пропавшими без вести.