В Бразилии затонуло второе пассажирское судно за сутки

Сегодня, 19:00

Судно перевернулось через полчаса после отправления, погибли три человека

Фото: Апостроф
Фото: Апостроф

В результате крушения пассажирского судна на северо-востоке Бразилии погибли три человека, всего же на борту находилось 130 человек.

21 человеку удалось спастись, остальных ищут.

Судно перевернулось через полчаса после отправления и затонуло в заливе Тодус-ус-Сантрос около 6:30 утра по местному времени. Движение пассажирских паромов на месте ЧП приостановили.

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Накануне пассажирский речной паром перевернулся на севере Бразилии, попав в сильный шторм. Из 70 человек, находившихся на борту, спаслись, по уточненным данным, 23 человека.

Тела десяти человек нашли спасатели, более 30 считаются пропавшими без вести.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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