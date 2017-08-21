В Дамаске из минометов обстреляли международную выставку: есть жертвы

По меньшей мере шесть человек погибли и десять получили ранения

Стали известны подробности теракта в Сирии. По меньшей мере шесть человек погибли в результате обстрела международной торгово-промышленной выставки в Дамаске (Сирия), передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"По меньшей мере шесть человек погибли и десять получили ранения в воскресенье, 20 августа, в результате обстрела международной торгово-промышленной выставки в столице Сирии Дамаске", – говорится в сообщении.

Минометный снаряд упал у главного входа на территорию экспозиции. По словам источника, обстрел вели из Восточной Гуты – пригорода Дамаска.

Международная торговая ярмарка проводится в Дамаске впервые после начала вооруженного конфликта. Ее посещают региональные и иностранные бизнесмены из многих стран мира. Выставка должна была символизировать возвращение спокойствия и стабильности в регионе, отметил гендиректор мероприятия Фарес Аль-Карталли в интервью AFP.

Дамасская международная ярмарка промышленности до войны в Сирии считалась самой старой и одной из самых крупных в ближневосточном регионе. В первый раз ее провели в 1954 году, в последний раз — в 2011 году.

Напомним, в Сирии повстанцы сбили истребитель армии Асада.