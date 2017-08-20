В Дамаске произошел теракт во время международной выставки

На данный момент известно о нескольких раненых

В Дамаске в районе проведения международной выставки разорвался реактивный снаряд. Об этом сообщает SBS, передает УНН.

По данным государственного телевидения Сирии, реактивный снаряд разорвался у входа в выставочный комплекс, где на этой неделе началась международная ярмарка.

Сообщается, что ранения получили несколько человек. Точное количество лиц пока не известно.

Напомним, 10 июля премьер-министр Ирака официально объявил о победе над "Исламским государством" в городе Мосул.