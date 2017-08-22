В Индии почти 500 человек пострадали на фестивале метания камней

"Кровавая" традиция Gotmar Mela насчитывает несколько сотен лет

Общее число пострадавших на фестивале метания камней Gotmar Mela в центральной части Индии составило 462 человека, пишет газета India Today.

Представитель полиции Гаура Тивари (Gaurav Tiwari) сообщил, что 10 человек получили тяжелые ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

После того, как участники фестиваля начали громить машины скорой помощи и полиции, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, отмечает издание.

Как сообщает газета, "кровавая" традиция Gotmar Mela насчитывает несколько сотен лет. Жители деревень Пандхерна и Саваргаон, расположенных на разных берегах реки Джаан, каждый год выходят на берег, вооружившись камнями. Отмечается, что известны случаи летального исхода.

Между тем, сотни жителей шведской столицы сегодня вышли на улицу в устрашающем виде зомби. Так жители Стокгольма проводят одиннадцатый ежегодный парад мертвецов.