В Индии шесть вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов
В результате пострадали более 40 человек
Шесть вагонов скоростного пассажирского поезда сошли с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, в результате пострадали более 40 человек, сообщает агентство ANI.
Сообщается, что в среду рано утром поезд Kaifiyat Express столкнулся с самосвалом в районе Аурайя.
Представитель местных властей подтвердил количество пострадавших. Сведения о жертвах пока не поступали.
Напомним, что в нью-йоркском Бруклине сошел с рельсов пригородный поезд. Пострадали около сотни человек.
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