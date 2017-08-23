В Индии шесть вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов

Сегодня, 04:09

В результате пострадали более 40 человек

В Индии шесть вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов ,фото belrynokby.ru
В Индии шесть вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов ,фото belrynokby.ru

Шесть вагонов скоростного пассажирского поезда сошли с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, в результате пострадали более 40 человек, сообщает агентство ANI.

Сообщается, что в среду рано утром поезд Kaifiyat Express столкнулся с самосвалом в районе Аурайя.

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Представитель местных властей подтвердил количество пострадавших. Сведения о жертвах пока не поступали.

Напомним, что  в нью-йоркском Бруклине сошел с рельсов пригородный поезд. Пострадали около сотни человек.
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Источник:

РИА Новости

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