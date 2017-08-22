В Индии суд лишил мусульман права мгновенно разводиться с женами

Вчера, 21:29

Сторонники равноправия в Индии одержали победу

 

В Индии суд лишил мусульман права мгновенно разводиться с женами, фото AFP
В Индии суд лишил мусульман права мгновенно разводиться с женами, фото AFP

Верховный суд Индии постановил отменить практику так называемого "мгновенного развода" мусульман, назвав ее противоречащей конституции. Практика, за отмену которой выступали активисты по защите прав женщин, названа противоречащей исламу, передает Би-би-си.

Индия – одна из немногих стран мира, где мусульманин может развестись с женой в течение нескольких минут, произнеся слово "талак" (развод на арабском языке) три раза. Во многих мусульманских странах подобная практика запрещена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Решение суда было принято в ответ на иски, оспаривавшие этот обычай. Иски были поданы пятью женщинами-мусульманками, имеющими опыт такого развода, и представителями двух правозащитных групп.

"Женщины-мусульманки в Индии страдают в течение последних 70 лет. Это исторический день для нас, но не окончание нашей истории. Не могу даже передать вам, как много индийских женщин поддерживало нас", – поделилась с журналистами одна из активисток Закия Соман.

За последние годы в Индии было много случаев тройного талака, когда мужья объявляли своим женам о разводе трижды. При этом необязательно это делать лично – достаточно было лишь письма, смс-сообщения или звонка по телефону.

Несмотря на то что о тройном талаке нет упоминаний в Коране и сунне пророка Мухаммеда, эта практика существует достаточно давно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исследователи ислама говорят, что в Коране содержитсся четкое объяснение процедуры развода – "О Пророк! Когда вы даете женам развод, то разводитесь в течение установленного срока, ведите счет этому сроку и бойтесь Аллаха, вашего Господа".

По данным правозащитников, в некоторых исламских государствах, например, в Пакистане и Бангладеш, запретили тройной талак, но в Индии эта практика существует на фоне отсутствия универсального законодательства о семье и браке, применимого к каждому гражданину страны.

В решении суда практика тройного талака названа "противоречащей главным принципам ислама и статье 14 конституции страны, гарантирующей равноправие".

Ранее в Индии супруг застрелил жену за поздно поданный обед.
Индия, суд, права, развод, мусульмане, равноправие
Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятное

Свиньи взбесились. Фото: vinegred.ru

Разъяренные свиньи набросились на женщину прямо посреди улицы (видео)

21 Августа, 17:36

Две взбесившиеся свиньи в Индии начали валять женщину по земле и кусать

Другие страны

Наводнение в Индии. Фото: AFP

Чудовищное наводнение в Индии: погибли 250 человек

21 Августа, 10:05

Более 400 тысяч человек перемещены во временные укрытия в разных частях страны

Другие страны

Стихия в Индии. Фото: AFP

Из-за непогоды в Южной Азии погибли около 600 человек

20 Августа, 02:33

Наиболее пострадали от непогоды ряд штатов Индии, а также соседние страны - Непал и Бангладеш

Другие страны

Семья не успела перебежать через разрушающийся мост и рухнула в реку

20 Августа, 01:02

Муж с женой и ребенком пытались перебежать через мост, но он обрушился прямо под их ногами.

Другие страны

Обстоятельства схода вагонов поезда с рельсов устанавливаются. Фото: AFP

Число жертв крушения индийского поезда возросло вдвое

19 Августа, 19:28

С рельсов сошли шесть вагонов поезда, следующего из Пури в Хардвар. Причины трагедии пока не называются

Другие страны

Причины ЧП пока не установлены. Фото: AFP

В Индии произошла крупная железнодорожная авария

19 Августа, 18:18

Погибли десять человек, еще 150 получили ранения

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования