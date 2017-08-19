В канадской гостинице произошла стрельба
Инцидент произошел на девятом этаже, два человека госпитализированы
В канадском Торонто, в гостинице The Hyatt Regency, произошла перестрелка, двое мужчин госпитализированы с множественными ранениями.
Как сообщает телеканал CBC, стрельба произошла в номере на девятом этаже отеля. По имеющимся данным, состояние раненых стабильное, их жизни вне опасности. Другие постояльцы гостиницы не пострадали.
Как сообщили в полиции Торонто, разыскиваются несколько человек, которые могут быть причастны к инциденту.
Никакой другой информации в правоохранительных органах пока не предоставили.
Ранее сообщалось, что в Исламском культурном центре в Квебеке произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, еще восемь получили ранения.
Комментарии