В канадской гостинице произошла стрельба

Вчера, 16:47

Инцидент произошел на девятом этаже, два человека госпитализированы

Фото: AFP
Фото: AFP

В канадском Торонто, в гостинице The Hyatt Regency, произошла перестрелка, двое мужчин госпитализированы с множественными ранениями.

Как сообщает телеканал CBC, стрельба произошла в номере на девятом этаже отеля. По имеющимся данным, состояние раненых стабильное, их жизни вне опасности. Другие постояльцы гостиницы не пострадали.

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Как сообщили в полиции Торонто, разыскиваются несколько человек, которые могут быть причастны к инциденту.

Никакой другой информации в правоохранительных органах пока не предоставили.

Ранее сообщалось, что в Исламском культурном центре в Квебеке произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, еще восемь получили ранения.
Канада, отель, стрельба, перестрелка, Торонто
Источник:

РИА Новости

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