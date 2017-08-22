В Ракке при ударе коалиции погибли 80 жителей

Вчера, 22:23

Авиаудар нанесла международная коалиция, утверждают в Сирии

В Ракке при ударе коалиции погибли 80 жителей, фото AFP
В Ракке при ударе коалиции погибли 80 жителей, фото AFP

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по сирийскому городу Ракка, в результате чего погибли не менее 78 мирных жителей. Об этом сообщает агентства SANA со ссылкой на местные источники.

По данным агентства, от удара пострадали кварталы Ас-Сакани, Аль-Баду и Ат-Тусия. Также сообщается, что менее чем за 48 часов до этого самолеты коалиции нанесли удары по деревне Джизаа в провинции Эль-Хасаке, в результате атаки погибли 20 жителей.

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Ранее международная коалиция по борьбе с ИГ подтвердила, что в результате нанесенных ударов по боевикам группировки в Сирии и Ираке погибли 624 мирных жителя. В заявлении говорится, что эти данные относятся к периоду с августа 2014 года по июнь 2017 года.

Ранее Сирия обвинила США и Британию в поставках химоружия боевикам.
Сирия, коалиция, погибли, авиаудары, ракка
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Корреспондент

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