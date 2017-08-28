В Румынии протесты: требуют отставки руководства парламента

Вчера, 23:59

Митингующие скандируют "Долой Драгня!" и "Долой Тэричану!" 

В Румынии требуют отставки руководства парламента, фото из открытых источников
В Румынии требуют отставки руководства парламента, фото из открытых источников

В Румынии начались акции протеста: участники акций выступают против изменений в сфере правосудия, требуя отставки руководства парламента страны.

Об этом сообщает "Укринформ". 

Митингующие скандируют "Долой Драгня!" и "Долой Тэричану!" (Ливиу Драгня – председатель нижней палаты парламента – Камеры депутатов, Келин Попеску Тэричану – председатель Верхней палаты парламента – Сената).

Инициаторами акций протеста выступили члены социальной группы "Коррупция убивает".

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Поводом для организации протестов стала законодательная инициатива министра юстиции Румынии Тудорела Тоадера, согласно которой президента Румынии могут лишить права назначать руководителей Управления по борьбе с коррупцией и Директората по борьбе с организованной преступностью, а право назначать судей и прокуроров передается Высшему совету прокуроров, а не Высшему совету магистратуры.

Напомним, 27 июня президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил кандидатуру бывшего министра экономики Михая Тудосе на должность премьер-министра. Ранее его кандидатуру предложили представители правящей коалиции социал-демократов
Румыния, отставка, протесты, парламент, руководство

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