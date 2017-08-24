В швейцарских Альпах восемь человек пропали после схода оползня

Без вести пропали граждане Германии, Австрии и Швейцарии

Восемь человек пропали без вести в результате оползня на западе Швейцарии, сообщает телерадиокомпания RTS со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, оползень произошел в кантоне Гризон.

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По информации полиции, среди пропавших без вести граждане Германии, Австрии и Швейцарии. В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция при поддержке военного вертолета вооруженных сил Швейцарии.

По данным телерадиокомпании, в результате оползня были эвакуированы несколько сотен жителей близлежащих населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в швейцарских Альпах погибли альпинисты.