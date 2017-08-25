В столице Афганистана боевики напали на мечеть, есть жертвы

Сегодня, 15:36

Когда верующие собрались в мечети для дневных молитв, смертник взорвал себя у ворот здания

Боевики забросали мечеть гранатами а после проникли внутрь. Фото: AFP
Боевики забросали мечеть гранатами а после проникли внутрь. Фото: AFP

В столице Афганистана Кабуле боевики напали на шиитскую мечеть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганскую полицию.

По словам сотрудника полиции, в Кабуле после взрыва началась стрельба.

Как сообщается, когда верующие собрались в мечети для дневных молитв, смертник взорвал себя у ворот здания. Сразу после взрыва началась стрельба, боевики забросали мечеть гранатами а после проникли внутрь.

Полиция, которая окружила район нападения, заявила о потерях; в то же время точных данных о погибших в настоящее время нет.

Напомним, на днях в Афганистане подорвался террорист-смертник, погибли десятки людей.
Афганистан, боевики, мечеть, исламисты, смертник, кабул

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