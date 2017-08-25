В Таиланде экс-министра приговорили к 42 годам тюрьмы из-за сделок с рисом

Сегодня, 20:29

Чиновника признали виновным в фальсификации правительственных договоров

В Таиланде экс-министра приговорили к 42 годам тюрьмы, фото pushkinska.net
В Таиланде экс-министра приговорили к 42 годам тюрьмы, фото pushkinska.net

В Таиланде экс-министра торговли Буонсонга Терияпирома из-за сделок с рисом приговорили к 42 годам лишения свободы. Как сообщает Reuters, соответствующий приговор вынес суд Бангкока, передает телеканал "112 Украина".

Экс-министра признали виновным в фальсификации правительственных договоров между Таиландом и КНР относительно экспорта риса.

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Так, согласно выводам экспертов, сделки, которые одобрил Буонсонг, стали причиной огромного финансового ущерба государству.

В частности, партии риса, которые должны были экспортировать в Китай, на самом деле продали на местном рынке.

Как сообщалось ранее, в Южной Корее вице-президент Samsung приговорен к пяти годам тюрьмы за взяточничество.
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