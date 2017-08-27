В Турции арестовали предполагаемого главаря "Исламского государства"

Сегодня, 00:03

Ранее подозреваемый находился в иракской тюрьме по обвинению в заговоре с целью убийства бывшего премьер-министра Ирака

41-летний иракский мужчина был арестован 26 августа. Фото: hurriyetdailynews.com
41-летний иракский мужчина был арестован 26 августа. Фото: hurriyetdailynews.com

В турецкой провинции Эскишехир суд арестовал предполагаемого командира террористической группировки Исламское государство, сообщает УНИАН со ссылкой на издание Hurriyet Daily News.

"41-летний иракский мужчина, идентифицирован только инициалами CET, был арестован 26 августа после того, как его задержали во время полицейского рейда в гостинице в центре Эскишехир", – говорится в сообщении.

Согласно полученным данным ранее подозреваемый находился в иракской тюрьме по обвинению в заговоре с целью убийства бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. Однако ему удалось сбежать из тюрьмы при помощи джихадистов.

Еще четыре человека, подозреваемых в связях с так называемым командиром и деловые, после прохождения необходимых процедур в полиции были направлены в специальные центры для депортации.

Ранее сообщалось, что международная организация уголовной полиции (Интерпол) опубликовала список 173 террористов Исламского государства, которые могут отправить в Европу для осуществления терактов в отместку за военные поражения на Ближнем Востоке.
Турция, террорист, подозреваемый, главарь, исламское государство, ИГИЛ

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