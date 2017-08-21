В Турции перевернулся автобус с туристами

На скользкой трассе водитель потерял управление, травмы получили около 20 человек

Автобус с 26 туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает портал Habererk.

Отдыхающих везли из города Анталья в населенный пункт Кемер. При выезде из тоннеля на скользкой из-за дождя трассе водитель потерял управление. В результате автобус перевернулся.

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Уточняется, что травмы получили около 20 человек. По информации сайта Bursada Bugün, речь идет о шести пострадавших.

Раненые были доставлены в местные больницы. Об их состоянии ничего неизвестно. Отмечается, что среди пострадавших есть как внутренние, так и иностранные туристы.

Ранее сообщалось, что восемь граждан Турции погибли и 32 получили ранения в крупной аварии с автобусом в провинции Анкара.