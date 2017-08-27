В тюрьмах Турции не хватает мест: на свободу выпустят 3 тысячи террористов и насильников

Сегодня, 00:38

Всего в турецких тюрьмах находятся более 200 тысяч узников

В турецких тюрьмах не хватает мест. Фото из открытых источников
В турецких тюрьмах не хватает мест. Фото из открытых источников

Более 3 тысяч осужденных выйдут из тюрем Турции, чтобы освободить места для других осужденных. Такой указ уже подписан и предусматривает немедленное освобождение осужденных, сообщает ZN со ссылкой на Turkish Minute.

Выпустят тех осужденные, которые попали в тюрьму не за обвинениями в терроризме, причастности к попытке переворота или сексуальные преступления.

В придачу 10 тысяч заключенных будут переведены из закрытых тюрем в тюрьмы открытого типа.

В августе прошлого года Турция для того чтобы освободить места в тюрьмах выпустила на свободу 38 тысяч осужденных за нетяжкие преступления.

Всего в Турции насчитывается 381 тюрьма, 139 из них были построены в последние 10 лет, а 38 – в течение последнего года. В стране будет еще 76 новых тюрем.

Всего в турецких тюрьмах находятся более 200 тысяч узников.

Ранее сообщалось, что Турция выдала ордеры на задержание 35 журналистов по подозрению в связях с Гюленом.

Министерство юстиции Турции объявило, что более 50 тысяч человек были арестованы и около 170 тысяч стали предметом судебного разбирательства по обвинению в перевороте.
Турция, тюрьма, заключенные, осужденные

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