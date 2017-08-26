В Южной Корее рассказали подробности ракетных запусков КНДР

Проведя предварительный анализ поступившей информации, южнокорейское министерство обороны предоставило некоторые подробности произведенных КНДР запусков баллистических ракет. Впрочем, в Сеуле пока признают, что до сих пор не могут точно назвать модификации запущенных систем.

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, первый старт был произведен в 6:49 утра из окрестностей местечка Киттэрен, что на восточном побережье Северной Кореи в провинции Канвон. Ракеты были запущены в северо-восточном направлении и упали в международных водах Японского моря. Называется и точное место старта – это побережье южнее города Кимчхэк.

Всего с некоторыми интервалам были запущены три "баллистических снаряда". Первый и третий улетели примерно на 250 километров, а второй взорвался сразу после старта. Американские военные уточнили, что старты произошли в 6:49, 7:07 и 7:19 утра.

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При этом в Вашингтоне уверены, что все запуски в той или иной степени были неудачными. США согласились, что вторая ракета взорвалась, а про первый и третий снаряд было сказано, что "их запуски были неудачными".

Ряд местных военных экспертов полагают, что КНДР произвела запуски ракет СКАД и, возможно, Нодон, а потому полеты двух ракет были штатными. "Скорее всего, были запущены ракеты СКАД-В, но не исключено, что это были твердотопливные ракеты класса "земля-земля" KN-02 или противокорабельные ракеты KN-01", – цитирует информагентство "Ренхап" слова профессора университета Кеннам Ким Дон Епа.

Другие эксперты указали, что в районе запуска у КНДР расположены несколько подразделений ракет СКАД и Нодон. Тем не менее, не исключается, что Северная Корея производила испытания какой-то новой ракеты, которые прошли неудачно, а потому следует ожидать новых стартов в ближайшее время.

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В связи с ракетными запусками президент Республики Корея Мун Чжэ Ин утром в субботу созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. Там было дано указание усилить наблюдение за Северной Кореей.