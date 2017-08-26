В Южной Корее рассказали подробности ракетных запусков КНДР

Сегодня, 09:25

Ракеты упали в международных водах Японского моря

Фото: AFP
Фото: AFP

Проведя предварительный анализ поступившей информации, южнокорейское министерство обороны предоставило некоторые подробности произведенных КНДР запусков баллистических ракет. Впрочем, в Сеуле пока признают, что до сих пор не могут точно назвать модификации запущенных систем.

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, первый старт был произведен в 6:49 утра из окрестностей местечка Киттэрен, что на восточном побережье Северной Кореи в провинции Канвон. Ракеты были запущены в северо-восточном направлении и упали в международных водах Японского моря. Называется и точное место старта – это побережье южнее города Кимчхэк.

Всего с некоторыми интервалам были запущены три "баллистических снаряда". Первый и третий улетели примерно на 250 километров, а второй взорвался сразу после старта. Американские военные уточнили, что старты произошли в 6:49, 7:07 и 7:19 утра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При этом в Вашингтоне уверены, что все запуски в той или иной степени были неудачными. США согласились, что вторая ракета взорвалась, а про первый и третий снаряд было сказано, что "их запуски были неудачными".

Ряд местных военных экспертов полагают, что КНДР произвела запуски ракет СКАД и, возможно, Нодон, а потому полеты двух ракет были штатными. "Скорее всего, были запущены ракеты СКАД-В, но не исключено, что это были твердотопливные ракеты класса "земля-земля" KN-02 или противокорабельные ракеты KN-01", – цитирует информагентство "Ренхап" слова профессора университета Кеннам Ким Дон Епа.

Другие эксперты указали, что в районе запуска у КНДР расположены несколько подразделений ракет СКАД и Нодон. Тем не менее, не исключается, что Северная Корея производила испытания какой-то новой ракеты, которые прошли неудачно, а потому следует ожидать новых стартов в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В связи с ракетными запусками президент Республики Корея Мун Чжэ Ин утром в субботу созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. Там было дано указание усилить наблюдение за Северной Кореей.
Корея, США, КНДР, ракеты, запуск
Источник:

Российская газета

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

КНДР запустила несколько баллистических ракет. Фото: AFP

КНДР запустила новые ракеты

8 Июня, 09:01

Предположительно, речь идет об испытаниях ракет класса "поверхность-корабль"

Мир

В КНДР задержали американца. Фото: Телеграф

Власти КНДР подтвердили факт задержания гражданина США

3 Мая, 11:45

По данным ЦТАК, Ким Сан Док был приглашен в столицу КНДР в качестве профессора для преподавания в пхеньянском Институте науки и технологий

Другие страны

Фото: AFP

КНДР сделала решительное заявление о ядерном оружии

22 Августа, 16:30

Северокорейский дипломат назвал развитие ядерной программы в его стране "оправданным и легитимным выбором для самозащиты"

Другие страны

Северная Корея уверяет, что готова воевать с США. Фото: AFP

КНДР детально рассказала, чем и как может ударить по США

11 Августа, 10:44

План удара должен быть готов в середине августа, после чего будет представлен Ким Чен Ыну

Другие страны

США и Южная Корея произвели учебные пуски ракет в ответ на запуск КНДР, фото AFP

США и Южная Корея произвели учебные пуски ракет в ответ на запуск КНДР

29 Июля, 02:34

Двусторонние учения прошли на побережье Японского моря, страны проверили вероятность нанесения удара по руководству противника  

США

фото tvc.ru

В США призвали подготовиться к войне с КНДР

23 Июля, 09:13

Военные прокомментировали варианты развития ситуации

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования