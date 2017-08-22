В затопленных отсеках эсминца "Джон Маккейн" обнаружены тела моряков

Останки нескольких пропавших без вести военных моряков нашли водолазы, которые осматривали затопленные отсеки американского эсминца "Джон Маккейн".

Сколько тел обнаружено и в каком состоянии они находятся, пока не уточняется.

Вместе с тем командующий тихоокеанским флотом США Скотт Свифт подчеркнул, что идентификацию обнаруженных останков еще предстоит провести.

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Ранее сообщалось, что к поиску пропавших моряков подключились военные водолазы.

Напомним, эсминец "Джон Маккейн" понес существенный урон от столкновения с танкером. После этого он пришвартовался на военной базе в Сингапуре. Корабль добрался до базы своим ходом. И это несмотря на то, что получил большую пробоину задней левой части корпуса.

Несколько отсеков корабля были затоплены. Десять моряков пропали без вести.

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.