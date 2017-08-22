В затопленных отсеках эсминца "Джон Маккейн" обнаружены тела моряков
Идентификацию обнаруженных останков еще предстоит провести
Останки нескольких пропавших без вести военных моряков нашли водолазы, которые осматривали затопленные отсеки американского эсминца "Джон Маккейн".
Сколько тел обнаружено и в каком состоянии они находятся, пока не уточняется.
Вместе с тем командующий тихоокеанским флотом США Скотт Свифт подчеркнул, что идентификацию обнаруженных останков еще предстоит провести.
Ранее сообщалось, что к поиску пропавших моряков подключились военные водолазы.
Напомним, эсминец "Джон Маккейн" понес существенный урон от столкновения с танкером. После этого он пришвартовался на военной базе в Сингапуре. Корабль добрался до базы своим ходом. И это несмотря на то, что получил большую пробоину задней левой части корпуса.
Несколько отсеков корабля были затоплены. Десять моряков пропали без вести.
"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.
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