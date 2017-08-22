В затопленных отсеках эсминца "Джон Маккейн" обнаружены тела моряков

Вчера, 16:23

Идентификацию обнаруженных останков еще предстоит провести

Эсминец &quot;Джон Маккейн&quot;. Фото: AFP
Эсминец "Джон Маккейн". Фото: AFP

Останки нескольких пропавших без вести военных моряков нашли водолазы, которые осматривали затопленные отсеки американского эсминца "Джон Маккейн".

Сколько тел обнаружено и в каком состоянии они находятся, пока не уточняется.

Вместе с тем командующий тихоокеанским флотом США Скотт Свифт подчеркнул, что идентификацию обнаруженных останков еще предстоит провести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее сообщалось, что к поиску пропавших моряков подключились военные водолазы.

Напомним, эсминец "Джон Маккейн" понес существенный урон от столкновения с танкером. После этого он пришвартовался на военной базе в Сингапуре. Корабль добрался до базы своим ходом. И это несмотря на то, что получил большую пробоину задней левой части корпуса.

Несколько отсеков корабля были затоплены. Десять моряков пропали без вести.

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.
США, корабль, моряки, военные, останки, эсминец, Джон Маккейн
Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Судно получило повреждения. Фото: AFP

Инцидент с эсминцем США: неизвестна судьба десяти моряков

21 Августа, 10:43

Эсминец движется в сингапурский порт собственным ходом

Одесса

В Черное море вошел американский ракетный эсминец

7 Мая, 06:17

Oscar Austin будет проводить морские операции в целях поддержки союзников по НАТО в Восточной Европе в рамках операции "Атлантическая решимость"

США

Эсминец John S. McCain получил повреждения левой части кормы. Фото: Korabli.eu

Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном

21 Августа, 03:25

Корабль в плановом порядке совершал заход в порт Сингапура

Мир

У берегов Японии американский эсминец столкнулся с торговым судном

17 Июня, 02:07

Сейчас выясняются масштабы инцидента и травмирования персонала

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования