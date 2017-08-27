Во время авиашоу в Канаде загорелся самолет (видео)
Инцидент произошел на базе канадских военно-воздушных сил
Один из самолетов пилотажной группы The Snowbirds загорелся во время выступления на авиашоу в канадском городе Гринвуде, сообщает "Лайф" со ссылкой на телеканал CTV.
Инцидент произошел на базе канадских военно-воздушных сил в провинции Новая Шотландия. При посадке учебно-тренировочных самолетов СТ-114 Tutor носовая часть одного из них загорелась.
Пилоты остановили судно, а прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя. В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что вертолет ВВС Японии потерпел крушение, без вести пропали три человека.
Комментарии