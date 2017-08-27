Во время авиашоу в Канаде загорелся самолет (видео)

Сегодня, 03:22

Инцидент произошел на базе канадских военно-воздушных сил

Авиашоу. Иллюстрация: The Chronicle Herald
Авиашоу. Иллюстрация: The Chronicle Herald

Один из самолетов пилотажной группы The Snowbirds загорелся во время выступления на авиашоу в канадском городе Гринвуде, сообщает "Лайф" со ссылкой на телеканал CTV.

Инцидент произошел на базе канадских военно-воздушных сил в провинции Новая Шотландия. При посадке учебно-тренировочных самолетов СТ-114 Tutor носовая часть одного из них загорелась.

Пилоты остановили судно, а прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что вертолет ВВС Японии потерпел крушение, без вести пропали три человека.
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