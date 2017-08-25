Вывод войск России из Приднестровья: Молдова уточнила, кого хотят убрать

Сегодня, 14:06

Молдавские власти намерены оставить в непризнанной республике лишь российских миротворцев

Российские оккупанты в Приднестровье. Фото: AFP
Российские оккупанты в Приднестровье. Фото: AFP

Молдова хочет инициировать рассмотрение с ООН вопроса о выводе российских войск из Приднестровья, но оставить там миротворцев РФ, которые входят в трехсторонние миротворческие силы. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, передает "Интерфакс".

"Инициатива Молдовы о включении в повестку дня 72-й сессии Генассамблеи ООН пункта под названием "Вывод российских вооруженных сил с территории Молдовы" не касается российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона", – говорится в заявлении Министерства.

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Там подчеркивается, что распространенная в СМИ информация о требовании Кишинева вывести российских миротворцев "искажает как суть инициативы Молдовы, так и текстовые положения документов, направленных генеральному секретарю ООН".

Также в Молдове напомнили, что 21 июля 2017 года парламент принял Декларацию о выводе российских вооруженных сил с территории страны, в которой содержится требование, среди прочего, к правительству и президенту содействовать принятию соответствующей резолюции Генассамблеей ООН, в силу чего и было направлено обращение к ее генсеку.

"Возможное включение в повестку дня 72-й сессии предложенного Молдовой пункта позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генеральной ассамблеей ООН вопроса незаконного размещения Оперативной группы вооруженных сил России на территории страны в течение последних 25 лет, что противоречит конституционным положениям, постоянному нейтралитету, суверенитету и непреложным принципам международного права", – говорится в сообщении МИДЕИ.

Напомним, Молдова обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.
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