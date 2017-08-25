Япония готовит новые санкции для КНДР

Сегодня, 11:55

Токио заморозит активы шести организаций и двух физлиц

Япония продолжает давить на КНДР. Фото: из открытых источников
Япония продолжает давить на КНДР. Фото: из открытых источников

Япония введет дополнительные санкции против Северной Кореи из-за исходящей от нее ракетной угрозы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства страны.

Как отмечается, в рамках введения ограничительных мер Токио заморозит активы шести организаций и двух физлиц, связанных с Северной Кореей.

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Напомним, как говорится в отчете, составленном экспертами для комитета Совета Безопасности ООН по санкциями в отношении КНДР, Северная Корея меняет пути поставок полезных ископаемых в другие государства: вместо Китая экспорт из КНДР теперь идет в страны Юго-Восточной Азии.
Япония, КНДР, северная корея

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