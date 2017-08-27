Жуткое ДТП в Британии: грузовики раздавили автобус с пассажирами

Сегодня, 19:04

В результате ДТП погибли восемь человек

Жертвами ДТП стали восемь человек. Фото: teren.in.ua
Жертвами ДТП стали восемь человек. Фото: teren.in.ua

В результате столкновения двух грузовых автомобилей и микроавтобуса в Великобритании восемь человек погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Nottingham Post.

Среди погибших – пятилетняя девочка. ДТП произошло на одной из главных автомагистралей Британии у английского города Ньюпорт-Пагнелл, 50 км к северо-западу от Лондона.
Причины аварии пока неизвестны, но микроавтобус был полностью раздавлен грузовиками. Из-за ДТП на несколько часов была закрыта автомагистраль, повлекшее огромные пробки.
В микроавтобусе находились восемь человек.

Двое водителей грузовых автомобилей были задержаны и остаются под стражей. Оба подозревают в совершении ДТП из-за опасного вождения, что привело к гибели людей. Также известно, что одного из них ранее наказывали за вождение в нетрезвом состоянии.
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