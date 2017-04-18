"Я ждал этого 50 лет": Жириновский о нашумевшем выступлении зампостпреда России при ООН

Сегодня, 13:54

Депутат российской Госдумы заявил, что риторика представителей РФ в международных организациях должна быть такой, как у Сафронкова

Владимир Жириновский. Фото: YouTube
Владимир Жириновский. Фото: YouTube

Депутат российской Госдумы Владимир Жириновский заявил, что зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков разговаривал с представителем Великобритании в ООН Мэтью Райкрофтом "нормальным языком". Об этом Жириновский заявил в эфире российского телеканала.

Жириновский отметил, что он много лет ждал изменения российской политической риторики в международных организациях.

"Впервые русский дипломат начал говорить нормальным языком. Я этого ждал 50 лет: "Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?" Вот так нужно разговаривать! Тогда они будут бояться. Они охамели!" – заявил российский депутат.

Напомним, в сети появилось видео заседания Совета Безопасности ООН по Сирии, на котором произошла перепалка между заместителем постпреда РФ Владимиром Сафронковым и представителем Великобритании Мэтью Райкрофтом. "Посмотри на меня. Глаза не отводи. Что ты глаза отводишь?", – говорил российский дипломат.
видео, ООН, депутат, жириновский, дипломат, рф, перепалка, новости России, сафронков

Вы сейчас просматриваете новость ""Я ждал этого 50 лет": Жириновский о нашумевшем выступлении зампостпреда России при ООН". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

"Наиболее тупая нация": Жириновский публично унизил команду Трампа

14 Апреля, 05:35

Российский депутат подчеркнул, что у американцев отсутствует стратегическое мышление

Мир

Владимир Сафронков. Фото: скриншот

Боровой о выступлении российского дипломата в ООН: "Похоже не поведение Путина"

13 Апреля, 14:27

Оппозиционер считает обычным делом такое поведение для российской дипломатии

Политика

Владимир Жириновский. Фото: РБК-Украина

Жириновский прокомментировал убийство Вороненкова

23 Марта, 18:40

Политик считает, что спецслужбы ни при чем, и предлагает искать в деле криминальный след

Мир

Жириновский бушует в Госдуме РФ. Фото: duma.gov.ru

Жириновский повздорил с партией Путина: ЛДПР ушла из Госдумы

15 Марта, 14:01

Скандальный политик пообещал расстреливать и вешать соратников российского президента

Мир

Путина предлагают переселить. Фото: архив

Жириновский предложил "выселить" Путина из Кремля

7 Марта, 11:01

Резиденцию российскому лидеру Владимиру Путину можно построить и в другом хорошем месте, считает политик

Мир

Видеошок: в России сотни людей устроили давку за бесплатные сувениры от Жириновского

3 Марта, 06:26

Волонтеры из "поезда помощи" такого наплыва местных жителей не ожидали

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования