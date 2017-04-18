"Я ждал этого 50 лет": Жириновский о нашумевшем выступлении зампостпреда России при ООН

Депутат российской Госдумы заявил, что риторика представителей РФ в международных организациях должна быть такой, как у Сафронкова

Депутат российской Госдумы Владимир Жириновский заявил, что зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков разговаривал с представителем Великобритании в ООН Мэтью Райкрофтом "нормальным языком". Об этом Жириновский заявил в эфире российского телеканала.

Жириновский отметил, что он много лет ждал изменения российской политической риторики в международных организациях.

"Впервые русский дипломат начал говорить нормальным языком. Я этого ждал 50 лет: "Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?" Вот так нужно разговаривать! Тогда они будут бояться. Они охамели!" – заявил российский депутат.

Напомним, в сети появилось видео заседания Совета Безопасности ООН по Сирии, на котором произошла перепалка между заместителем постпреда РФ Владимиром Сафронковым и представителем Великобритании Мэтью Райкрофтом. "Посмотри на меня. Глаза не отводи. Что ты глаза отводишь?", – говорил российский дипломат.