Ядерные возможности КНДР представляют "серьезную угрозу" для США – Пентагон

Картер подчеркнул, что оборонное ведомство США должно "оставаться на шаг впереди Северной Кореи" и быть готовым сбивать запущенные Пхеньяном ракеты

Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что ядерные возможности Северной Кореи представляют "серьезную угрозу" для США. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, – передает УНИАН.

"Их ядерное оружие и баллистические ракетные программы являются серьезной угрозой для нас. Мы пытаемся работать на опережение и мы опережаем это с нашей противоракетной обороной для того, чтобы убедиться, что мы усовершенствовали их количество, их тип. Так что мы уверены, что сможем защитить себя", – сказал глава Минобороны США.

Картер подчеркнул, что оборонное ведомство США должно "оставаться на шаг впереди Северной Кореи" и быть готовым сбивать запущенные Пхеньяном ракеты в случае, если они "будут направляться к нашей территории или на территорию наших друзей и союзников".