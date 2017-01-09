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Ядерные возможности КНДР представляют "серьезную угрозу" для США – Пентагон http://www.segodnya.ua/img/article/7864/52_main.1483917313.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/52_tn.1483917313.jpg Мир Картер подчеркнул, что оборонное ведомство США должно "оставаться на шаг впереди Северной Кореи" и быть готовым сбивать запущенные Пхеньяном ракеты

Ядерные возможности КНДР представляют "серьезную угрозу" для США – Пентагон

Сегодня, 01:29

Картер подчеркнул, что оборонное ведомство США должно "оставаться на шаг впереди Северной Кореи" и быть готовым сбивать запущенные Пхеньяном ракеты

Эштон Картер. Фото: AFP
Эштон Картер. Фото: AFP

Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что ядерные возможности Северной Кореи представляют "серьезную угрозу" для США. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, – передает УНИАН.

"Их ядерное оружие и баллистические ракетные программы являются серьезной угрозой для нас. Мы пытаемся работать на опережение и мы опережаем это с нашей противоракетной обороной для того, чтобы убедиться, что мы усовершенствовали их количество, их тип. Так что мы уверены, что сможем защитить себя", – сказал глава Минобороны США.

Картер подчеркнул, что оборонное ведомство США должно "оставаться на шаг впереди Северной Кореи" и быть готовым сбивать запущенные Пхеньяном ракеты в случае, если они "будут направляться к нашей территории или на территорию наших друзей и союзников".
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