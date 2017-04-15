Япония готовится к эвакуации своих граждан из Южной Кореи

Сегодня, 10:59

В случае обострения ситуации Токио выведет из страны 57 тысяч японцев

В случае обострения на корейском полуострове Япония эвакуирует 57 тысяч своих граждан из Южной Кореи. Фото: из открытых источников
В случае обострения на корейском полуострове Япония эвакуирует 57 тысяч своих граждан из Южной Кореи. Фото: из открытых источников

Совет национальной безопасности Японии обсудил меры, необходимые для эвакуации 57 тысяч граждан страны из Южной Кореи в случае обострения отношений с КНДР.

Токио будет добиваться одобрения Сеула для отправки военных самолетов и военных кораблей вместе с гражданским транспортом для эвакуации, сообщает The Telegraph.

Кроме того японские чиновники выразили беспокойство возможностью проникновения северокорейских шпионов в страну.

В Токио считают, что любая излишняя подготовка вызовет тревогу среди общественности. По словам главного секретаря кабинета министров Японии Йошихиде Суга, правительство всегда собирало и анализировало информацию о перемещениях Северной Кореи, но воздерживалось от комментариев по деталям.

Напомним, ранее в регион прибыла группа ударных американских кораблей. По данным СМИ, американские военные рассматривают вариант нанесения упреждающего удара по КНДР, если северокорейцы проведут ядерные испытания.

В свою очередь замглавы МИД КНДР Хан Сон Рюль заявил, что власти страны готовы нанести ответный удар в случае нападения со стороны американских военных.
Япония, эвакуация, КНДР, южная корея, северная корея

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Источник:

Интерфакс-Украина

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