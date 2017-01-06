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Япония отзывает посла в Южной Корее из-за памятника секс-рабыням http://www.segodnya.ua/img/article/7859/51_main.1483694048.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/51_tn.1483694048.jpg Мир В годы войны около 200 тысяч женщин из Кореи, Китая, Филиппин и Индонезии были вынуждены стать т.н. "женщинами для утешения" японских солдат

Япония отзывает посла в Южной Корее из-за памятника секс-рабыням

Сегодня, 11:13

В годы войны около 200 тысяч женщин из Кореи, Китая, Филиппин и Индонезии были вынуждены стать т.н. "женщинами для утешения" японских солдат

Памятник корейским &quot;женщинам для утешения&quot;. Фото: AFP
Памятник корейским "женщинам для утешения". Фото: AFP

Японские власти отзывают своего посла из Южной Кореи в ответ на установку памятника так называемым женщинам для утешения в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии. Об эттом со ссылкой на ВВС сообщает Лига.net.

Японские власти решили временно отозвать генконсула из Пусана и посла в Сеуле.

"Женщины для утешения" – эвфемизм, используемый для кореянок, которых принудительно заставляли работать в борделях японской армии во время Второй мировой войны.

По официальным данным корейских властей, в годы войны около 200 тысяч женщин из Кореи, Китая, Тайваня, Филиппин и Индонезии были вынуждены стать так называемыми женщинами для утешения японских солдат. В Южной Корее в живых из них осталось несколько десятков.

После нескольких лет переговоров в конце 2015 года министры иностранных дел Японии и Южной Кореи одобрили соглашение о решении проблемы сексуального рабства во времена Второй мировой войны.

В ходе переговоров в Сеуле представители Японии впервые принесли официальные извинения за использование кореянок в борделях.

Япония также объявила о создании фонда в размере 8 млн долларов США для помощи женщинам, которых использовали как секс-рабынь.

Стоит отметить, что многие активисты в Южной Корее выступают против этого соглашения.

Памятник секс-рабыням, установленный перед японским посольством в Сеуле в 2011 году, по-прежнему остается на своем месте. Теперь активисты установили аналогичную статую того же скульптора в Пусане в конце прошлого месяца.
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