Япония подняла истребители для захвата бомбардировщиков из России
Самолеты РФ подлетели с севера и пролетели над Японским морем
Военно-воздушные силы (ВВС) Японии во второй половине дня 24 января подняли по тревоге свои истребители в ответ на приближение к границам страны трех российских бомбардировщиков Ту-95, пишет Deutsche Welle.
Самолеты РФ подлетели к материковой части страны с севера и пролетели над Японским морем, сказано в сообщении Минобороны Японии от среды, 25 января.
Два бомбардировщика направились южнее к острову Окинава, облетели вокруг территории страны, после чего вернулись в Россию вечером того же дня.
Воздушное пространство Японии РФ не нарушала, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее ВВС США заявляли об опасном сближении российского истребителя с их самолетом-разведчиком. Кроме того, в нарушении воздушного пространства Россию обвиняли Эстония, Турция и Израиль.
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