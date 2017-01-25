Япония подняла истребители для захвата бомбардировщиков из России

Сегодня, 08:56

Самолеты РФ подлетели с севера и пролетели над Японским морем

Ту-95. Фото: airforce.ru
Ту-95. Фото: airforce.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) Японии во второй половине дня 24 января подняли по тревоге свои истребители в ответ на приближение к границам страны трех российских бомбардировщиков Ту-95, пишет Deutsche Welle.

Самолеты РФ подлетели к материковой части страны с севера и пролетели над Японским морем, сказано в сообщении Минобороны Японии от среды, 25 января.

Два бомбардировщика направились южнее к острову Окинава, облетели вокруг территории страны, после чего вернулись в Россию вечером того же дня.

Воздушное пространство Японии РФ не нарушала, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее ВВС США заявляли об опасном сближении российского истребителя с их самолетом-разведчиком. Кроме того, в нарушении воздушного пространства Россию обвиняли Эстония, Турция и Израиль.
Япония, ВВС, воздушные силы, воздушное пространство

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