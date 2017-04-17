Япония созвала Совет нацбезопасности из-за КНДР

Правительство Японии провело очередное заседание Совета национальной безопасности в связи с ситуацией вокруг КНДР, передаеет Киодо со ссылкой на правительственный источник.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в парламенте страны, что его правительство предусматривает меры на случай притока беженцев с Корейского полуострова при возникновении там чрезвычайной ситуации.

Однако какие именно вопросы обсуждает Совет национальной безопасности, пока не известно.

Вместе с тем японский премьер подчеркнул важность дипломатических усилий для урегулирования проблемы.

Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, премьер-министр Абэ намерен обсудить тему КНДР с вице-президентом США Майком Пенсом, когда тот через три дня прибудет в Японию.

Ранее СМИ сообщили о создании в КНДР специальных тактических войск.

Кроме того, КНДР грозит нанести удар по базам США в регионе, в том числе в Японии, и не видтт ничего страшного в ракетных испытаниях, в том числе и ядерного оружия. В КНДР заявляют, что ядерная программа имеет цель исключительно защиты своего государства и не несет угрозы другим странам.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности любых мер в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. Это подтвердил и вице-президент США Майк Пенс во время посещения демилитаризованной зоны между двумя частями Кореи, заявив, что терпение Вашингтона в отношении КНДР достигло предела.