Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Япония встретила Новый год звоном храмовых колоколов http://www.segodnya.ua/img/article/7849/72_main.1483198033.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/72_tn.1483198033.jpg Мир Страна Восходящего солнца приветствовала символ 2017-го – Петуха

Япония встретила Новый год звоном храмовых колоколов

Сегодня, 17:25

Страна Восходящего солнца приветствовала символ 2017-го – Петуха

На Новый год в храмах Японии звонят колокола. Фото: AFP
На Новый год в храмах Японии звонят колокола. Фото: AFP

Новый 2017 год наступил в Японии с последними ударами колокола в буддистских храмах страны. В Японии в отличие от Китая, откуда пришли 12 животных-символов года, Петух вступает в свои права не в конце января, а с первыми секундами календарного года.

По обычаю в большинстве храмов первые 107 ударов звучат еще в старом году, последний, 108-й удар приходится на первые секунды нового года. Удары колокола очищают человека и мир перед наступающим годом от несчастий, недостойных поступков и мыслей. Существуют разные объяснения такого количества ударов.

Число 108 в буддизме традиционно считается священным. Одно из объяснений является арифметическим: каждый из органов чувств, к которым в японском буддизме относят зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и мысли (намерение и воля также обозначаются этим иероглифом), способен чувствовать приятное, неприятное и нейтральное. Таким образом, шесть умножают на три и получают 18. Это число умножают на два – чистое и нечистое, получается 36. Затем 36 умножают на три – прошлую, нынешнюю и будущую жизни, в итоге выходит 108.

Буддистское понятие четырех страданий и восьми привязанностей и страданий – "сику-хакку" — лежит в основе другого объяснения 108 ударов колокола. Четыре страдания – рождение, болезни, старость и смерть — дают число четыре. Девять страданий и привязанностей, к которым в японском буддизме помимо традиционных пяти групп привязанностей – материальная форма, чувство, представление-воображение, действие и воля, осознание — добавлены страдание от разлуки с любимым человеком, страдание от встречи с ненавистью и злобой и страдание от невозможности получить желаемое. Иероглиф "страдание" звучит как "ку", что дает при прочтении четырех страданий и восьми привязанностей омонимичное сочетание цифр 4, 9 и 8,9. При умножении 4 на 9 и сложении с произведением 8 и 9 получается 108.

Петух, который каждое утро провозглашает начало нового дня, считается хорошим символом, воспевающим завершение ночи и темного времени. Кроме того, он ассоциируется с легендой о Золотой птице (в русской традиции Жар-Птица), которая приносит богатство и процветание. Год Петуха должен быть плодоносным благодаря способности кур нести яйца.

Для многих японцев первой ассоциацией с годом Петуха является слово "хабатаку" — взлетать, шумно размахивая крыльями. Это означает и стремление привлечь к себе внимание, сделать что-то яркое, необычное, и … взлететь в небо в стремлении догнать свою мечту – несмотря на то, что петух летать не может.
Япония, новый год, петух, колокола

Вы сейчас просматриваете новость "Япония встретила Новый год звоном храмовых колоколов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Покупки

Впрыгнуть в последний вагон: чтобы угодить Петуху и попасть в тренд, в новогоднюю ночь нужно примерить все то, на что раньше не решались

Вчера, 16:00

Красные и зеленые наряды, яркий макияж и аксессуары с перьями

Общество

Петух любит яркость и хенд-мейд.

Какие украшения должны быть в праздничном декоре, чтобы Новый 2017 год принес удачу

29 Декабря, 14:00

Астрологи советуют украсить дом натуральными венками, цветами и фигурками животных

Куда пойти

Петуха установили на Подоле. Фото: facebook.com/pg/GEM.PR.Agency

В Киеве на Подоле появился сказочный петух

28 Декабря, 15:52

Нужно взять символ 2017 года за крыло и загадать желание  

Мир

Япония снова содрогается. Фото: архив

В Японии новое мощное землетрясение: Токио серьезно "потрусило"

28 Декабря, 15:48

Метеорологи в свою очередь успокаивают, заявляя, что угрозы цунами у берегов Японии нет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.