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Японию завалили рекордные снегопады http://www.segodnya.ua/img/article/7826/95_main.1482577975.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/95_tn.1482577975.jpg Мир Непогода остановила транспорт и отменила рейсы 

Японию завалили рекордные снегопады

Сегодня, 13:11

Непогода остановила транспорт и отменила рейсы 

Японию завалило снегом. Фото: AFP
Японию завалило снегом. Фото: AFP

В Японии шесть тысяч человек застряли в аэропорту Хоккайдо из-за сильнейшего за последние полвека снегопада.

Накануне выпало 96 сантиметров осадков. Видимость — минимальная. Ситуацию осложняет шквалистый ветер. Около трехсот авиарейсов пришлось отменить.

Остановился и наземный транспорт — не ходят электрички. Поэтому пассажиры уже вторые сутки вынуждены ночевать в аэропорту. Спят на полу, им раздали пледы, но их оказалось недостаточно.

Администрация авиаузла обратилась за помощью к силами самообороны. Авиасообщение в итоге возобновили, но наземный транспорт заработает нескоро — нужно очистить все пути от снега

Ранее сообщалось, что в Токио впервые за полвека в ноябре выпал снег.
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Источник:

Вести.Ru

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