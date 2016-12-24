Японию завалили рекордные снегопады

В Японии шесть тысяч человек застряли в аэропорту Хоккайдо из-за сильнейшего за последние полвека снегопада.

Накануне выпало 96 сантиметров осадков. Видимость — минимальная. Ситуацию осложняет шквалистый ветер. Около трехсот авиарейсов пришлось отменить.

Остановился и наземный транспорт — не ходят электрички. Поэтому пассажиры уже вторые сутки вынуждены ночевать в аэропорту. Спят на полу, им раздали пледы, но их оказалось недостаточно.

Администрация авиаузла обратилась за помощью к силами самообороны. Авиасообщение в итоге возобновили, но наземный транспорт заработает нескоро — нужно очистить все пути от снега

Ранее сообщалось, что в Токио впервые за полвека в ноябре выпал снег.