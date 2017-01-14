Японскую компанию оштрафовали в США на миллиард долларов

С недочетом подушек безопасности от японского производителя связывают 16 смертельных случаев

Японский поставщик автозапчастей Takata достиг соглашения с органами юстиции США в споре о дефектных подушек безопасности. Об этом докладывает министерство юстиции Соединенных Штатов, передает УНН.

Сообщается, что компания согласилась признать свою вину и заплатить штраф в размере одного миллиарда долларов США.

Органы юстиции США предъявили обвинение трем менеджерам компании – им вменяют обман и заговор.

Обвинение считает, что к 2015 году эти сотрудники, которые работали на компанию в Японии и США, с помощью поддельных результатов тестов сознательно скрывали риски, обусловленные дефектными подушками безопасности.

С указанными недостатками связывают 16 смертельных случаев и 180 ранений во всем мире.