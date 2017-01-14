Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Японскую компанию оштрафовали в США на миллиард долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7881/69_main.1484350550.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/69_tn.1484350550.jpg Мир С недочетом подушек безопасности от японского производителя связывают 16 смертельных случаев

Японскую компанию оштрафовали в США на миллиард долларов

Сегодня, 01:35

С недочетом подушек безопасности от японского производителя связывают 16 смертельных случаев

Японскую компанию оштрафуют на миллиард долларов. Фото: AFP
Японскую компанию оштрафуют на миллиард долларов. Фото: AFP

Японский поставщик автозапчастей Takata достиг соглашения с органами юстиции США в споре о дефектных подушек безопасности. Об этом докладывает министерство юстиции Соединенных Штатов, передает УНН.

Сообщается, что компания согласилась признать свою вину и заплатить штраф в размере одного миллиарда долларов США.

Органы юстиции США предъявили обвинение трем менеджерам компании – им вменяют обман и заговор.

Обвинение считает, что к 2015 году эти сотрудники, которые работали на компанию в Японии и США, с помощью поддельных результатов тестов сознательно скрывали риски, обусловленные дефектными подушками безопасности.

С указанными недостатками связывают 16 смертельных случаев и 180 ранений во всем мире.
США, штраф, миллиард, заговор, обвинение, сотрудники, подушка безопасности, Takata, министерство юстиции

Вы сейчас просматриваете новость "Японскую компанию оштрафовали в США на миллиард долларов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Штраф за сосульки — 3000 грн. Фото: Oper.ru

Опасный лед: в Днепре ввели штрафы за сосульки и снег

12 Января, 23:09

В мэрии обещают проводить в городе ежедневные инспекции

Происшествия и криминал

Россиянин умер из-за женщины, которая перегородила своей машиной дорогу скорой помощи

12 Января, 13:25

На Камчатке иномарка перегородила дорогу скорой помощи, которая пыталась проехать к дому пациента. В итоге 21-летний мужчина скончался

Происшествия

Подробности ЧП в Лукьяновском СИЗО: часть заключенных отказалась подниматься в камеры

12 Января, 11:07

Полиция начала уголовное производство  

Происшествия

В помещении подпольного игорного заведения провели обыск. Фото: kobl.gp.gov.ua

Под Киевом накрыли подпольное игорное заведение, организаторам грозит крупный штраф

11 Января, 16:50

В помещении провели обыск, изъяты системные блоки, мониторы и деньги  

Экономика

Сколько стоит энергоаудит. Фото: архив

Украинцев планируют обязать сделать аудит своих квартир

4 Января, 07:02

Законопроект все еще находится на рассмотрении в Верховной Раде

Авторские статьи

Закон. Можно перевозить ребенка в специальном детском кресле, как на заднем, так и на переднем сиденье.

Могут ли оштрафовать за перевозку ребенка в автокресле на переднем сиденье

3 Января, 05:30

И что делать, если вас незаконно оштрафовали

Экономика

Многие украинцы официально получают минималку. Фото: архив

Через несколько дней 40 процентам украинцев поднимут зарплаты: кто и сколько зарабатывает

30 Декабря 2016, 05:42

Большое количество украинских компаний выплачивают своим сотрудникам зарплаты меньше 3200 гривен

Бизнес

В ГСЧС хотят повысить штрафы за несолюдение правил пожарной безопасности в 100 раз. Фото: kyrtag.kg

В ГСЧС хотят повысить в 100 раз штраф за нарушение пожарной безопасности

29 Декабря 2016, 17:54

Предлагается параллельно уменьшить госконтроль за бизнесом, рассказал Линчевский

Бизнес

Qualcomm рекордно оштрафовали. Фото: lexss.org

Qualcomm выписали рекордный штраф

28 Декабря 2016, 11:19

Производителя чипсетов наказали за нарушение конкуренции

Запад

"Невезучая" машина. Фото: патрульная полиция Львова

Во Львове патрульные выписали автоледи штраф в 40 тысяч

27 Декабря 2016, 19:16

Горе-водитель также будет лишена водительского удостоверения сроком на 10 лет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.