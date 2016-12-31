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Яркие кадры награждения украинских шахматистов Василия Иванчука и Анны Музычук (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/5_main.1483169291.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/5_tn.1483169291.jpg Мир Наши гроссмейстеры завоевали три золотые медали на чемпионате мира

Яркие кадры награждения украинских шахматистов Василия Иванчука и Анны Музычук (фото)

Сегодня, 09:51

Наши гроссмейстеры завоевали три золотые медали на чемпионате мира

В Катаре завершился чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Просто блестяще на нем выступили украинские гроссмейстеры.

Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам. А Анна Музычук выиграла две золотые медали – она была лучшей в быстрых шахматах и блице.
шахматы, чемпионат мира, Василий Иванчук, Анна Музычук

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