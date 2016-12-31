Яркие кадры награждения украинских шахматистов Василия Иванчука и Анны Музычук (фото)
Наши гроссмейстеры завоевали три золотые медали на чемпионате мира
В Катаре завершился чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Просто блестяще на нем выступили украинские гроссмейстеры.
Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам. А Анна Музычук выиграла две золотые медали – она была лучшей в быстрых шахматах и блице.
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