Яркие кадры самой экстремальной гонки в мире "Дакар"-2017 (фото)

Знаменитый ралли рейд прошел по территории трех стран – Парагвая, Боливии и Аргентины

Завершился 39-й ралли-рейд "Дакар"-2017. Гонка проходила по территории трех стран Парагвая, Боливии, Аргентины с 2 по 14 января.

В классе внедорожники победу отпраздновал француз Стефан Петерансель, гонку грузовиков выиграл россиянин Эдуард Николаев, его соотечественник Сергей Карякин выиграл соревнование квадроциклов, а британец Сэм Сандерленд стал первым в дисциплине мотоциклы.

В этом году гонка ознаменовалась травмами мотоциклиста Симона Марчича, которого сбил Петерансель, чилийца Пабло Куинтанильи, словака Стефана Свитко, Тоби Прайса и Себастьена Судэ. К счасть, в этом году никто из гонщиков не погиб.

Также стоит отметить досрочное завершение гонки для бывших чемпионов Карлоса Сайнса-старшего и Нассера Аль-Аттия.

Представляем вашему вниманию лучшие кадры самой экстремальной гонки на планете.