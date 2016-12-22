Ярмарка в Берлине, на которой произошел теракт, возобновила работу – СМИ

Посетители сегодня, 22 декабря, вновь смогут попасть на рождественскую ярмарку в Берлине, доступ на которую был закрыт в течение двух дней после произошедшего там теракта. Об этом сообщают западные СМИ.

По данным изданий, на территории ярмарки восстановлено освещение, и гости могут свободно подходить к находящимся там киоскам.

Напомним, в результате теракта в германской столице в понедельник погибли 12 человек. Исламист угнал грузовик и въехал на нем на территорию рождественской ярмарки. Пока полиция не смогла задержать террориста.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что среди погибших в результате теракта в Берлине может быть двое граждан Украины.

В понедельник вечером тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского рынка в центральной части Западного Берлина.