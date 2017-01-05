Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Яромир Ягр вышел на пятое место по количеству голевых передач в НХЛ http://www.segodnya.ua/img/article/7857/21_main.1483609369.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/21_tn.1483609369.jpg Мир Чешский форвард отдал уже 1136 голевых передач

Яромир Ягр вышел на пятое место по количеству голевых передач в НХЛ

Сегодня, 11:38

Чешский форвард отдал уже 1136 голевых передач

Яромир Ягр. Фото AFP
Яромир Ягр. Фото AFP

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр в матче регулярного чемпионата с "Виннипегом" (1:4) набрал очередное результативное очко, сделав голевую передачу. Этот результативный пас стал для 44-летнего чеха 1136-м за карьеру в регулярных чемпионатах.

По этому показателю Ягр вышел на чистое 5-е место в истории НХЛ, обогнав Пола Коффи, у которого 1135 ассистов. Лидирует показателю Уэйн Гретцки (1963 результативные передачи), далее следуют Рон Фрэнсис (1249), Марк Мессье (1193) и Рэй Бурк (1169).

В текущем сезоне Ягр провел 39 матчей и набрал 24 (7+17) очка.
хоккей, НХЛ, хоккеист, Яромир Ягр

Вы сейчас просматриваете новость "Яромир Ягр вышел на пятое место по количеству голевых передач в НХЛ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Яромир Ягр набрал 1888 очков в НХЛ. Фото AFP

Хоккеист Яромир Ягр получил "золотую клюшку" за историческое достижение

23 Декабря 2016, 09:26

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр вышел на чистое второе место в НХЛ по количеству очков за всю историю

Хоккей

Яромир Ягр (№68) играет в НХЛ с 1990 года. Фото AFP

Яромир Ягр вышел на второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ

21 Декабря 2016, 09:46

На счету чешского форварда 1887 очков по системе "гол+пас"  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.