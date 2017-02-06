Йеменский смертник принял саудовский фрегат за американский и взорвал его (видео)

Сегодня, 17:30

По словам капитана судна, боевой корабль получил незначительные повреждения и продолжил несение службы


Йеменские повстанцы подбили принадлежащий ВМС Саудовской Аравии фрегат "Аль-Медина". Сообщается, что фрегат подвергся атакам трех лодок с взрывчаткой, которые, предположительно, управлялись йеменскими повстанцами. Две лодки удалось уничтожить, пока они не достигли корабля, однако третья врезалась в его корму, и раздался взрыв.

По словам капитана судна, боевой корабль получил незначительные повреждения, после чего приступил к несению службы. В данный момент он вернулся в порт базирования в саудовском городе Джидда.

 
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