Йеменский смертник принял саудовский фрегат за американский и взорвал его (видео)
По словам капитана судна, боевой корабль получил незначительные повреждения и продолжил несение службы
Йеменские повстанцы подбили принадлежащий ВМС Саудовской Аравии фрегат "Аль-Медина". Сообщается, что фрегат подвергся атакам трех лодок с взрывчаткой, которые, предположительно, управлялись йеменскими повстанцами. Две лодки удалось уничтожить, пока они не достигли корабля, однако третья врезалась в его корму, и раздался взрыв.
По словам капитана судна, боевой корабль получил незначительные повреждения, после чего приступил к несению службы. В данный момент он вернулся в порт базирования в саудовском городе Джидда.
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