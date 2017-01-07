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Юлия Джима стала 15-й в гонке преследования на Кубке мира http://www.segodnya.ua/img/article/7862/10_main.1483799927.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/10_tn.1483799927.jpg Мир Французская биатлонистка Дорен-Абер победила в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Юлия Джима стала 15-й в гонке преследования на Кубке мира

Сегодня, 16:38

Французская биатлонистка Дорен-Абер победила в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Мари Дорен-Абер выиграла гонку преследования. Фото AFP
Мари Дорен-Абер выиграла гонку преследования. Фото AFP

Француженка Мари Дорен-Абер победила в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

Дорен-Абер с двумя промахами преодолела дистанцию за 34 минуты 33,3 секунды. Второй стала чешка Габриэла Коукалова (+38,8 секунды; 3 промаха), третье место заняла представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен (+1.19,1;4).

Лучшей из украинок стала Юлия Джима, которая с пятью промахами заняла 15-е место.

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Результаты гонки преследования у женщин:

1. Мари Дорэн Абер (1+0+0+1) 34:33.3
2. Габриэла Коукалова (0+0+1+2) +38.8
3. Кайса Макаряйнен (1+0+1+2) +1:12.0
...
15. Юлия Джима (0+0+2+3) +3:19.9
39. Анастасия Меркушина (1+3+1+1) +4:43.1
47. Юлия Журавок (0+0+2+2) +7:04.6
Елена Пидгрушная (0+1+3+) – не финишировала

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Источник:

Сегодня|Спорт

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