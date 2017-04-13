Юнкер придумал, как наказать Орбана за его антиевропейскую политику – СМИ

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер настаивает на проведении внутрипартийной дискуссии о возможности исключения премьера Венгрии Виктора Орбана из членов Европейской народной партии (ЕНП) за его политику, которая, по мнению институтов Евросоюза, идет вразрез с европейскими демократическими ценностями.

"Он (Юнкер как член ЕНП. – Ред.) настаивает на серьезной дискуссии о членстве Орбана в Европейской народной партии", – сообщила в четверг электронная версия европейского издания газеты Politico.

В среду коллегия Еврокомиссии провела дискуссию о внутренней политике Венгрии, в том числе о законе о высшем образовании, позволяющем закрыть принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса Центрально-Европейский университет (CEU), а также о возможном законодательстве о финансировании НПО и обсуждении мер по противостоянию Брюсселю.

По итогам совещания первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс заявил, что коллегия еврокомиссаров не наблюдает угрозу принципу верховенства права в Венгрии, но намерена обсудить с премьером Орбаном и его кабинетом министров, "каким им видится направление развития их страны, какой они видят Европу".

Первого апреля венгерские власти разослали гражданам опросник, чтобы узнать их мнение о методах противостояния политике Евросоюза.

По словам Тиммерманса, при том, что Орбан совместно с остальными лидерами стран-членов ЕС подписал 25 марта Римскую декларацию, в которой намечены перспективы развития ЕС, разосланный венгерскими властями опросник "Остановите Брюссель" ставит вопрос о их видении демократических ценностей.

ЕНП – наиболее влиятельная и крупнейшая политическая партия Европы, представленная во всех институтах Европейского союза, а также в Совете Европы. Партия включает в себя 73 коллективных члена и национальные партии из порядка 40 европейских стран.