"Ювентус" хочет удержать своего нападающего до ЧМ-2018, чтобы потом продать за 200 миллионов

Руководство "Ювентуса" не собирается продавать нападающего Пауло Дибалу до 2018 года.

Туринцы рассчитывают в ближайшее время подписать с аргентинцем контракт, рассчитанный до лета 2021 года. В планах руководства гранда имеется вариант с продажей 23-летнего форварда после чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Итальянцы надеются, что успешное выступление их подопечного на турнире повысит его ценник до 200 миллионов евро. Именно за такую сумму "Ювентус" готов был отпустить аргентинца в "Реал" или "Барселону", которые проявляли к футболисту интерес.

В текущем сезоне Дибала провел 11 матчей в чемпионате Италии. На его счету четыре забитых мяча и три результативные передачи.