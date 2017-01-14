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"Ювентус" хочет удержать своего нападающего до ЧМ-2018, чтобы потом продать за 200 миллионов http://www.segodnya.ua/img/article/7882/44_main.1484402283.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/44_tn.1484402283.jpg Мир Интерес к футболисту проявляли "Реал" и "Барселона"

"Ювентус" хочет удержать своего нападающего до ЧМ-2018, чтобы потом продать за 200 миллионов

Сегодня, 15:58

Интерес к футболисту проявляли "Реал" и "Барселона"

Пауло Дибала. Фото AFP
Пауло Дибала. Фото AFP

Руководство "Ювентуса" не собирается продавать нападающего Пауло Дибалу до 2018 года.

Туринцы рассчитывают в ближайшее время подписать с аргентинцем контракт, рассчитанный до лета 2021 года. В планах руководства гранда имеется вариант с продажей 23-летнего форварда после чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Итальянцы надеются, что успешное выступление их подопечного на турнире повысит его ценник до 200 миллионов евро. Именно за такую сумму "Ювентус" готов был отпустить аргентинца в "Реал" или "Барселону", которые проявляли к футболисту интерес.

В текущем сезоне Дибала провел 11 матчей в чемпионате Италии. На его счету четыре забитых мяча и три результативные передачи.
футбол, чемпионат Испании, Ювентус Турин, Пауло Дибала

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Источник:

Sportbox

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