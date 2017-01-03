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"Ювентус" подписал контракт с Ринконом http://www.segodnya.ua/img/article/7853/33_main.1483444333.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/33_tn.1483444333.jpg Мир Венесуэльский полузащитник обошелся "Старой синьоре" в восемь миллионов евро

"Ювентус" подписал контракт с Ринконом

Сегодня, 13:51

Венесуэльский полузащитник обошелся "Старой синьоре" в восемь миллионов евро

Томас Ринкон. Фото juventus.com
Томас Ринкон. Фото juventus.com

Полузащитник "Дженоа" Томас Ринкон стал игроком туринского "Ювентуса". Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2020 года.

За переход 28-летнего венесуэльца "старая синьора" заплатила генуэзцам восемь миллионов евро, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Ринкон отыграл 16 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился двумя голевыми передачами.
футбол, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Дженоа, Томас Ринкон

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Источник:

Евро-футбол

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