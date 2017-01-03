"Ювентус" подписал контракт с Ринконом
Венесуэльский полузащитник обошелся "Старой синьоре" в восемь миллионов евро
Полузащитник "Дженоа" Томас Ринкон стал игроком туринского "Ювентуса". Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2020 года.
За переход 28-летнего венесуэльца "старая синьора" заплатила генуэзцам восемь миллионов евро, сообщает пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне Ринкон отыграл 16 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился двумя голевыми передачами.
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