"Ювентус" подписал контракт с Ринконом

Венесуэльский полузащитник обошелся "Старой синьоре" в восемь миллионов евро

Полузащитник "Дженоа" Томас Ринкон стал игроком туринского "Ювентуса". Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2020 года.

За переход 28-летнего венесуэльца "старая синьора" заплатила генуэзцам восемь миллионов евро, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Ринкон отыграл 16 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился двумя голевыми передачами.