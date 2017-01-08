"Ювентус" разгромил "Болонью" в чемпионате Италии
Дублем за туринцев отличился Гонсало Игуаин
В поединке 19-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Болонью". Встреча закончилась уверенной победой лидера Серии А – 3:0. Два гола за туринцев забил Гонсало Игуанин.
Другие матчи воскресенья: "Удинезе" – "Интер" – 1:2, "Кьево" – "Аталанта" – 1:4, "Дженоа" – "Рома" – 0:1, "Лацио" – "Кротоне" – 1:0, "Сассуоло" – "Торино" – 0:0, "Милан" – "Кальяри" – 1:0.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|18
|15
|0
|3
|39-14
|45
|2
|РОМА
|19
|13
|2
|4
|40-18
|41
|3
|НАПОЛИ
|19
|11
|5
|3
|42-22
|38
|4
|ЛАЦИО
|19
|11
|4
|4
|33-21
|37
|5
|МИЛАН
|18
|11
|3
|4
|28-20
|36
|6
|АТАЛАНТА
|19
|11
|2
|6
|31-22
|35
|7
|ИНТЕР
|19
|10
|3
|6
|30-22
|33
|8
|ТОРИНО
|19
|8
|5
|6
|36-27
|29
|9
|ФИОРЕНТИНА
|18
|7
|6
|5
|28-24
|27
|10
|УДИНЕЗЕ
|19
|7
|4
|8
|25-26
|25
|11
|КЬЕВО
|19
|7
|4
|8
|20-24
|25
|12
|ДЖЕНОА
|19
|6
|5
|8
|21-23
|23
|13
|САМПДОРИЯ
|19
|6
|5
|8
|22-26
|23
|14
|КАЛЬЯРИ
|19
|7
|2
|10
|27-43
|23
|15
|БОЛОНЬЯ
|18
|5
|5
|8
|17-25
|20
|16
|САССУОЛО
|19
|5
|3
|11
|24-33
|18
|17
|ЭМПОЛИ
|19
|4
|5
|10
|11-26
|17
|18
|ПАЛЕРМО
|19
|2
|4
|13
|16-36
|10
|19
|ПЕСКАРА
|18
|1
|6
|11
|14-33
|9
|20
|КРОТОНЕ
|18
|2
|3
|13
|14-33
|9
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