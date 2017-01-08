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"Ювентус" разгромил "Болонью" в чемпионате Италии http://www.segodnya.ua/img/article/7864/42_main.1483912354.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/42_tn.1483912354.jpg Мир Дублем за туринцев отличился Гонсало Игуаин

"Ювентус" разгромил "Болонью" в чемпионате Италии

Вчера, 23:48

Дублем за туринцев отличился Гонсало Игуаин

Игуаин дважды поразил ворота &quot;Болоньи&quot;. Фото AFP
Игуаин дважды поразил ворота "Болоньи". Фото AFP

В поединке 19-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Болонью". Встреча закончилась уверенной победой лидера Серии А – 3:0. Два гола за туринцев забил Гонсало Игуанин.

Другие матчи воскресенья: "Удинезе" – "Интер" – 1:2, "Кьево" – "Аталанта" – 1:4, "Дженоа" – "Рома" – 0:1, "Лацио" – "Кротоне" – 1:0, "Сассуоло" – "Торино" – 0:0, "Милан" – "Кальяри" – 1:0.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 18 15 0 3 39-14 45
2  РОМА 19 13 2 4 40-18 41
3  НАПОЛИ 19 11 5 3 42-22 38
4  ЛАЦИО 19 11 4 4 33-21 37
5  МИЛАН 18 11 3 4 28-20 36
6  АТАЛАНТА 19 11 2 6 31-22 35
7  ИНТЕР 19 10 3 6 30-22 33
8  ТОРИНО 19 8 5 6 36-27 29
9  ФИОРЕНТИНА 18 7 6 5 28-24 27
10  УДИНЕЗЕ 19 7 4 8 25-26 25
11  КЬЕВО 19 7 4 8 20-24 25
12  ДЖЕНОА 19 6 5 8 21-23 23
13  САМПДОРИЯ 19 6 5 8 22-26 23
14  КАЛЬЯРИ 19 7 2 10 27-43 23
15  БОЛОНЬЯ 18 5 5 8 17-25 20
16  САССУОЛО 19 5 3 11 24-33 18
17  ЭМПОЛИ 19 4 5 10 11-26 17
18  ПАЛЕРМО 19 2 4 13 16-36 10
19  ПЕСКАРА 18 1 6 11 14-33 9
20  КРОТОНЕ 18 2 3 13 14-33 9
футбол, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Болонья

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Источник:

Сегодня|Спорт

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